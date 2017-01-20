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Бюджет Больничной кассы решено увеличить на 10% до 1,1 млрд евро

Логотип Больничной кассы. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 18:26
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Совет Больничной кассы утвердил бюджет организации на 2017 год в размере 1,1 млрд евро, что на 10,1% больше, чем в прошлом году.

Бюджет лечения врачами-специалистами в сравнении с 2016 годом вырастет на 4% до 21 млн евро и составит 598 млн евро. Выделенные в начале года правительством дополнительные 10 млн евро запланированы на улучшение доступности услуг врачей-специалистов. Особое внимание будет уделено лучшей доступности лечения инфарктов и случаев инсульта. Более чем 200 пациентам будет дополнительно компенсировано биологическое лечение, сообщило пресс-служба Больничной кассы в пятницу, 13 января.

В фокусе внимания Больничной кассы в 2017 году будут услуги зубных врачей, бюджет в этой части в сравнении с 2016 годом вырастет на 36% до 33,4 млн евро.

Суммарные расходы на услуги семейных врачей в этом году вырастут до 106,9 млн евро, что почти на 7% больше прошлогоднего. Вырастут фонды помощи семейных врачей — в сравнении с 2016 годом на 7% увеличится фонд исследований, на 83% — фонд деятельности и на 79% — фонд терапии.

Расходы на услугу телефонных консультаций по номеру 1220 вырастут на 4%.

Также на 15% до 131,1 млн евро вырастет бюджет компенсаций застрахованным лицам на льготное лечение. На оплату медицинских услуг, оказанных за рубежом, в этом году запланировано на 10% больше прошлогоднего, в сумме бюджет зарубежного лечения составит в этом году 9,1 млн евро.

Бюджет услуг сестринской помощи в сравнении с прошлым годом вырастет на 2% и составит 30,7 млн евро.

Бюджет выплат по больничному листу в этом году составит 140,3 млн евро, что на 19% больше прошлогоднего показателя.

Андрей Крашевский
Редактор

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