Командующим ВМC Эстонии назначен Юри Саска
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в понедельник назначил капитан-лейтенанта Юри Саска командующим военно-морскими силами Эстонии.
Об этом в понедельник, 30 января, сообщил новостной портал ERR.
Предыдущий командующий ВМС Эстонии Стен Сеппер подал в отставку в ноябре прошлого года из-за скандала с минным тральщиком Sakala.
11 ноября 2016 года Налогово-таможенный департамент обнаружил на минном тральщике Sakala, который входит в группировку НАТО по борьбе с минами и прибыл в Таллинн для двухдневного отдыха, 56 ящиков сигарет и около тысячи литров крепкого алкоголя. Обнаруженные табачные изделия и алкогольная продукция не имели акцизных марок.
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