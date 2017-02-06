Командующим ВМC Эстонии назначен Юри Саска

Юри Саска. Фото: ERR

Об этом в понедельник, 30 января, сообщил новостной портал ERR.

Предыдущий командующий ВМС Эстонии Стен Сеппер подал в отставку в ноябре прошлого года из-за скандала с минным тральщиком Sakala.

11 ноября 2016 года Налогово-таможенный департамент обнаружил на минном тральщике Sakala, который входит в группировку НАТО по борьбе с минами и прибыл в Таллинн для двухдневного отдыха, 56 ящиков сигарет и около тысячи литров крепкого алкоголя. Обнаруженные табачные изделия и алкогольная продукция не имели акцизных марок.