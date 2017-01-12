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ВИДЕО: на пути из Таллинна в Петербург в автоаварии тяжело пострадали трое россиян, один из них младенец

Cегодня 14:53 Обновлено 18:31
Рубрика: Эстония

В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург. Состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое.

Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралл, из Таллинна в сторону Нарвы двигались два легковых автомобиля с российскими номерами. Из-за сложных погодных условий сильная метель ограничивала видимость. На 110-м километре Таллиннского шоссе первый автомобиль Infiniti начал объезжать препятствие и выехал на встречную полосу движения, где он по касательной столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Микроавтобус, уходя от столкновения, в свою очередь выехал на встречную полосу и врезался в ехавший за Infiniti автомобиль Toyota Yaris, который выбросило с трассы. В результате столкновения пострадали три человека, ехавшие в автомобиле Toyota: мужчина, женщина и ребенок. Для оказания медицинской помощи их доставили в Ракверескую больницу.

Как сказал порталу uudised ERR руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев, состояние пострадавших в ДТП тяжелое и очень тяжелое. "Сейчас ситуация такова: из Таллинна приехал реанимобиль за младенцем. Он находится в очень тяжелом состоянии, команда реаниматологов пока не готова везти его в Таллинн. Пытаемся на месте что-то предпринять, производятся компьютерные и другие исследования, которые у нас на месте обычно таким маленьким детям не делаются".

Женщина, по словам Сууркаева, также находится в критическом состоянии и ее готовят к перевозке в больницу высшего уровня - в Тарту или Таллинн. Поскольку дорожные условия сложные, реанимобиль еще не приехал.

"Из трех пациентов у мужчины состояние до сих пор было лучше, однако он тоже серьезно пострадал. У нас нет еще всех ответов из Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). Когда они придут, мы посмотрим оставить его на лечение у нас или тоже перевезти в другую больницу", - сказал Сууркаев.

По словам Кертту Кралл, все водители были трезвыми. В месте, где произошла авария, ограничение скорости составляет 70 км/ч. С какой скоростью двигались автомобили, в полиции пока не знают.

Движение на трассе Таллинн-Нарва не перекрыто.

Видео предоставлено очевидцем (Алеся Марушова):

Артур Тооман
Редактор

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