ВИДЕО: на пути из Таллинна в Петербург в автоаварии тяжело пострадали трое россиян, один из них ребенок

В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург. Состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое.

Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралл, из Таллинна в сторону Нарвы двигались два легковых автомобиля с российскими номерами. Из-за сложных погодных условий сильная метель ограничивала видимость. На 110-м километре Таллиннского шоссе первый автомобиль Infiniti начал объезжать препятствие и выехал на встречную полосу движения, где он по касательной столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Микроавтобус, уходя от столкновения, в свою очередь выехал на встречную полосу и врезался в ехавший за Infiniti автомобиль Toyota Yaris, который выбросило с трассы. В результате столкновения пострадали три человека, ехавшие в автомобиле Toyota: мужчина, женщина и ребенок. Для оказания медицинской помощи их доставили в Ракверескую больницу.

Как сказал корреспонденту "Актуальной камеры" руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев, состояние пострадавших в ДТП тяжелое и очень тяжелое. По его словам, ребенка перевезли в Таллинн. Женщина находится в критическом состоянии и ее готовят к перевозке в больницу высшего уровня - в Тарту или Таллинн. Мужчина еще проходит обследование.

По словам Кертту Кралл, все водители были трезвыми. В месте, где произошла авария, ограничение скорости составляет 70 км/ч. С какой скоростью двигались автомобили, в полиции пока не знают.

Движение на трассе Таллинн-Нарва не перекрыто.

Видео предоставлено очевидцем (Алеся Марушова):