ВИДЕО: в Ляэне-Вирумаа в аварии пострадали трое россиян на пути из Таллинна в Петербург

В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Легкие травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург.

Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралл, из Таллинна в сторону Нарвы двигались два легковых автомобиля с российскими номерами. Из-за сложных погодных условий сильная метель ограничивала видимость. На 110-м километре Таллиннского шоссе первый автомобиль Infiniti начал объезжать препятствие и выехал на встречную полосу движения, где он по касательной столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Микроавтобус, уходя от столкновения, в свою очередь выехал на встречную полосу и врезался в ехавший за Infiniti автомобиль Toyota Yaris, который выбросило с трассы. В результате столкновения пострадали три человека, ехавшие в автомобиле Toyota: мужчина, женщина и ребенок. Для оказания медицинской помощи их доставили в Ракверескую больницу. По словам представителя полиции, травмы оказались, к счастью, несерьезными.

По словам Кралл, все водители были трезвыми. В месте, где произошла авария, ограничение скорости составляет 70 км/ч. С какой скоростью двигались автомобили, в полиции пока не знают.

Движение на трассе Таллинн-Нарва не перекрыто.

Видео предоставлено очевидцем (Алеся Марушова):