Певкур выдвинет Тыниса Кыйва на пост генсека реформистов

Тынис Кыйв. Фото: Партия реформ

Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил новостной портал ERR.

"Я взвесил и проконсультировался по поводу различных кандидатур с членами правления и пришел к выводу, что для этой работы лучше всего подходит Тынис Кыйв", - сказал Певкур.

Лидер реформистов пояснил, что у Кыйва есть длительный опыт работы на местном и государственном уровнях. "Вместе с ним мы сможем показать очень хороший результат на местных выборах осенью, а также выиграть выборы в Рийгикогу через два года", - сказал Певкур, выразив уверенность в том, что правление партии единодушно поддержит предложенную кандидатуру.

С 1 февраля к работе генсека должен был приступить назначенный на эту должность Райт Пихельгас, но он заявил спустя всего несколько дней после назначения, что не сможет выполнять эти обязанности в связи с неожиданно возникшими семейными обстоятельствами.