Правительство будет выделять на ремонт Горхолла 20 млн евро в год

Правительство планирует выделять средства на реставрацию столичного Горхолла траншами по 20 миллионов евро в год.

Об этом в четверг, 22 декабря, в своем итоговом выпуске сообщила ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера", напомнив, что реконструкция Горхолла обойдется в 100 млн евро.

Сумму поровну разделят между собой государство и власти Таллинна. Кому из них будет принадлежать больше прав на использование обновленного здания пока не ясно.

Согласно планам, в будущем Горхолл должен стать крупным центром для проведения международных конференций.

Подробнее смотрите в видеосюжете корреспондента "АК" Константина Свиридовского.