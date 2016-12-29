Правительство будет выделять на ремонт Горхолла 20 млн евро в год
Правительство планирует выделять средства на реставрацию столичного Горхолла траншами по 20 миллионов евро в год.
Об этом в четверг, 22 декабря, в своем итоговом выпуске сообщила ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера", напомнив, что реконструкция Горхолла обойдется в 100 млн евро.
Сумму поровну разделят между собой государство и власти Таллинна. Кому из них будет принадлежать больше прав на использование обновленного здания пока не ясно.
Согласно планам, в будущем Горхолл должен стать крупным центром для проведения международных конференций.
Подробнее смотрите в видеосюжете корреспондента "АК" Константина Свиридовского.
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