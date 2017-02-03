logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Мария Алайыэ хочет остаться главой канцелярии Рийгикогу

Мария Алайыэ. Фото: ERR
Cегодня 10:41
Рубрика: Эстония

Глава канцелярия Рийгикогу Мария Алайыэ подтвердила, что выдвинет свою кандидатуру на пост директора парламентской канцелярии на новый пятилетний срок.

"Да, я решила участвовать в конкурсе на пост директора канцелярии Рийгикогу. Для канцелярии ближайшие годы связаны с серьезными вызовами — фаза подготовки парламентской работы на период председательства [Эстонии] в Европейском союзе теперь перешла в реальную повседневную работу, начался период мероприятий "Эстонская Республика-100" и "Рийгикогу-100", запускается работа центра мониторинга развития и многое другое", - сказала в пятницу Алайыэ в интервью новостному порталу ERR.

Она добавила, что хотела бы внести вклад в успешную реализацию этих мероприятий и действий, поскольку она участвовала в их подготовке.

Срок выдвижения кандидатур на пост директора канцелярии эстонского парламента завершился в среду, в общей сложности поступило 26 заявок.

Организацией конкурса и оценкой кандидатов занимается рекрутинговая фирма Fontes. Во второй половине февраля она представит 3-4 кандидата правлению Рийгикогу, которое и примет в марте окончательное решение.

Новый глава канцелярии приступит к выполнению обязанностей 15 июля и будет назначен на пятилетний срок.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 26.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": есть ли "крыша" у таллиннских попрошаек?
 foto
"Инсайт": Julianus Inkasso пытается взимать долги, срок давности по которым давно истек
 foto
После вмешательства "Инсайта" в эстонских магазинах из продажи исчезли опасные для здоровья фитотампоны

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США