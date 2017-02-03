Мария Алайыэ хочет остаться главой канцелярии Рийгикогу

Мария Алайыэ. Фото: ERR

Глава канцелярия Рийгикогу Мария Алайыэ подтвердила, что выдвинет свою кандидатуру на пост директора парламентской канцелярии на новый пятилетний срок.

"Да, я решила участвовать в конкурсе на пост директора канцелярии Рийгикогу. Для канцелярии ближайшие годы связаны с серьезными вызовами — фаза подготовки парламентской работы на период председательства [Эстонии] в Европейском союзе теперь перешла в реальную повседневную работу, начался период мероприятий "Эстонская Республика-100" и "Рийгикогу-100", запускается работа центра мониторинга развития и многое другое", - сказала в пятницу Алайыэ в интервью новостному порталу ERR.

Она добавила, что хотела бы внести вклад в успешную реализацию этих мероприятий и действий, поскольку она участвовала в их подготовке.

Срок выдвижения кандидатур на пост директора канцелярии эстонского парламента завершился в среду, в общей сложности поступило 26 заявок.

Организацией конкурса и оценкой кандидатов занимается рекрутинговая фирма Fontes. Во второй половине февраля она представит 3-4 кандидата правлению Рийгикогу, которое и примет в марте окончательное решение.

Новый глава канцелярии приступит к выполнению обязанностей 15 июля и будет назначен на пятилетний срок.