Ратас и Цахна проследят за ходом работ по развитию воинской части в Тапа
Во вторник, 24 января, премьер-министр Юри Ратас и министр обороны Маргус Цахкна посетят 1-ю пехотную бригаду в Тапа, чтобы ознакомиться с работой по развитию воинской части.
По словам Цахкна, в этом году воинская часть увеличится как за счет батальона союзников по НАТО, так и состоящего из профессиональных военных Скаутского батальона Сил обороны Эстонии, передает служба новостей "Радио 4".
В целом, как отметил министр, ожидается прибытие 1200 британских, французских и датских солдат, что потребует крупных инвестиций.
Цахкна напомнил, что в этом году государство инвестирует в военный городок Тапа свыше 36 млн евро, которые пойдут на строительство новых казарм, укрытий для военной техники и складских помещений для снаряжения, а также коммуникаций и инфраструктуры.
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