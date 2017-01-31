Ратас и Цахна проследят за ходом работ по развитию воинской части в Тапа

Торжественное открытие инфраструктуры для войск НАТО в Тапа. Фото: Министерство обороны

Во вторник, 24 января, премьер-министр Юри Ратас и министр обороны Маргус Цахкна посетят 1-ю пехотную бригаду в Тапа, чтобы ознакомиться с работой по развитию воинской части.

По словам Цахкна, в этом году воинская часть увеличится как за счет батальона союзников по НАТО, так и состоящего из профессиональных военных Скаутского батальона Сил обороны Эстонии, передает служба новостей "Радио 4".

В целом, как отметил министр, ожидается прибытие 1200 британских, французских и датских солдат, что потребует крупных инвестиций.

Цахкна напомнил, что в этом году государство инвестирует в военный городок Тапа свыше 36 млн евро, которые пойдут на строительство новых казарм, укрытий для военной техники и складских помещений для снаряжения, а также коммуникаций и инфраструктуры.