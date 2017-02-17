В объективе "АК+": интервью с хакером из "Шалтай-Болтая", праворадикалы в Германии и возможности искусственного интеллекта

Ведущие "АК+" Ульяна Гусев и Николай Лощин.

В программе:

- Российский хакер, участник группировки "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков намерен попросить политическое убежище в Эстонии. Смотрите в эксклюзивном интервью Антону Алексееву.

- Фрау, пора на отдых? О предвыборной ситуации в Германии, о росте популярности праворадикальных сил и играх на политическом поприще прямо из Берлина расскажет Евгения Волохонская.

- О возможностях искусственного интеллекта расскажет ученый Илья Кузовкин. С ним беседует наш тартуский корреспондент Владислав Лушин.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на канале ETV+.

Ведущий выпуска Николай Лощин.