Ильвес: мне жаль людей, о которых негативно писали в свете дел хутора Эрма

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Сийм Лыви/ERR

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, приступающий к работе преподавателя Стэнфордского университета в ближайшие дни, отметил, что ему жаль людей, о которых негативно писали в СМИ в свете дел хутора Эрма.

"Мне жаль людей, о которых в свете дел хутора Эрма и фирмы Ermamaa писали или говорили в негативном ключе. Поэтому я прошу прощения у Марии Алайыэ (бывший член правления EAS), Сийма Райе (бывший директор президентской канцелярии) и у Ханно Томберга (бывший председатель EAS)", – сказал Ильвес в интервью Eesti Päevaleht, передает ERR Uudised.

Он отметил, что никто из этих людей не делал ничего запрещенного или скрытного: "Эти домыслы, которые разрослись до обвинений, несправедливые выдумки, чушь".

По словам Ильвеса, история фирмы Ermamaa проста, так как по правилам структурных дотаций Евросоюза EAS в 2012 году должен был принять решение относительно проектов, реализованных наполовину, и решить, продолжит ли фирма его бывшей супруги действовать по бизнес-плану после его президентства или попросят вернуть столько и столько.

Ильвес пояснил, что он на свои средства восстановил хутор предков, жена захотела добавить ему функции туристического хутора, для чего и только для этого EAS выделил пособие. "Меня выбрали президентом, с точки зрения охраны мой дом не мог стать туристическим хутором, проект был заморожен, потом развелись. Хутор Эрма и фирма Ermamaa остались мне, время президентства закончилось, я не видел себя в роли человека, который реализует бизнес-план бывшей жены, EAS попросил обратно часть пособия, я выплатил ее", – пояснил Ильвес.

В 2012 году Мария Алайые, будучи членом правления EAS, приняла решение о требовании возврата в отношении пособия, выданного хутору Эрма Тоомаса Хендрика Ильвеса, которое предусматривало, что вернуть надо всего 10%, то есть 19 000 евро. Аудит Министерства финансов осенью 2016 года оценил это решение как необоснованное. Совет EAS под давлением бывшего министра предпринимательства Лийзы Овийр (SDE) отозвал с должности председателя правления EAS Ханно Томберга, который реализовал это решение в 2012 году.