Антон Кекс: не доверяйте навязанной Facebook информации

Иллюстративное фото. Фото:Scanpix/PM

Портал rus.err.ee поговорил об использовании технологии Big Data (обработка больших объемов данных), манипулировании сознанием людей через персонализированную рекламу в Facebook, об опасностях, таящихся в сети, с программистом и одним из основателей Codeborne Антоном Кексом.

В начале декабря швейцарский журнал Das Magazin опубликовал большую статью о том, как технологии персонализированной рекламы в сети Facebook повлияли на итоги выборов в США и референдум о выходе Великобритании из ЕС. Описанные в статье истории нашли как своих сторонников, так и противников. Одни считают, что современные технологии позволяют манипулировать сознанием людей, противники уверены, что мир не настолько просто устроен, а приведенные доказательства манипулирования людьми неубедительны.

Возможно ли использовать современные технологии, чтобы манипулировать выбором людей?

А.К.: Новый день наступил, в интернете появилась новая конспирологическая теория. Подобных сумасшедших теорий много. Я не верю, что Трамп на такое способен, потому что во всех своих предвыборных речах он показал свою техническую некомпетентность. По сравнению с Обамой, он как дедушка из деревни. Это не говорит о том, что у него нет советников, однако до сих пор он был антитехнологичен. Поэтому вероятность, что Трамп мог что-то подобное использовать, довольно низкая.

А в целом возможно манипулировать людьми, используя большие данные, которые люди оставляют о себе в интернете?

А.К.: Теоретически возможно. История Сноудена показала, что у США может быть доступ к информации, которую мы бы не хотели предоставлять государству. Сведения о людях, которые накапливает Facebook и Google, колоссальные. На их основе можно много узнать про каждого человека и составить его психологический портрет.

Например, недавно была новость о том, что Facebook заявил, что с вероятностью в 90% соцсеть может предсказать, когда у ее пользователя появятся близкие отношения с другим человеком. Соцсеть вычисляет это по динамике посещения своей страницы, по тому, что человек стал интересоваться определенными постами своих друзей, что он лайкает.

Facebook такая информация о человеке не нужна, но они могут ее вычислять, чтобы эти данные продавать, например, рекламодателю.

Еще один пример. Сеть интернет магазинов Target заявила, что может точно определить, когда девушка забеременела и узнают они об этом раньше, чем об этом становится известно самой девушке. С этим был даже небольшой скандал: родители несовершеннолетней узнали, что она беременна по рекламе, которая стала приходить от фирмы.

Фирма оценивает поведение пользователей: что смотрят, чем интересуются. Обработка больших данных позволяет узнать о человеке очень многое.

Можно использовать полученную от пользователей информацию не в рекламе, а в избирательных кампаниях?

А.К.: В избирательной кампании сложнее использовать такие данные. Зная политические взгляды человека, ему могут предложить статьи, которые укрепят эти взгляды или постараются переубедить его. Так же, как поступают СМИ. Только у социальных сетей возможностей больше.

Поисковик Google, например, использует подсказки, когда человек что-то ищет в интернете — к искомому слову добавляются фразы, которые могли бы заинтересовать человека. С этим были проблемы. Например, на слово "мусульмане" поисковик может предложить негативный вариант, так как есть люди, которые делали такие запросы. Хотя Google утверждает, что они нейтральны, собирают только статистику. Однако такая статистика может не понравиться обществу. Предлагали даже ввести цензуру. Но цензура для интернета — это плохо.

То есть интернет все про нас знает и о приватности жизни можно забыть?

А.К.: Я бы не назвал это вопросом приватности жизни. В принципе, собираемые о людях данные не связаны с тем, что google, например, знает лично про меня. Сбор больших данных, скорее, связан с вопросом, что тот же Google может сделать для всех нас. Например, собираемые им данные о местах, где человек побывал, используются для составления более точных карт, составления маршрутов движения. Вполне полезное использование данных.

У поисковиков есть невероятная возможность управлять 3-4 млрд людей, которые подключены к интернету. Явно пока они точно этого не делают, но в какой-то момент могут, такая техническая возможность у них есть.

Соцсети, например, Facebook могут управлять сознанием людей. У меня никаких сомнений в этом нет. Я это вижу по своему аккаунту, когда от моих друзей прилетают статьи, я бы сказал, не совсем адекватные. Если в кругу друзей в соцсети есть радикально настроенные люди, то они размещают соответствующие своим взглядам посты, через какое-то время их круг общения вполне может радикализироваться. Это плохо.

Ты предлагаешь установить контроль над интернетом?

А.К.: Нет, конечно. Однако следует понимать, что Facebook – это не интернет. Это отдельная закрытая сеть внутри интернета. И что в ней происходит, знает только Facebook и те люди, которые с ним связаны. Точно так же действуют и другие соцсети, просто Facebook - самая крупная из них.

Более того, Facebook работает над тем, чтобы люди пользовались только им и никуда из него не выходили. К счастью, Facebook в этом году в Индии потерпел большую неудачу. Они хотели подключить к интернету бесплатно большое число людей, сделали для этого специальный фонд. Однако оказалось, что бесплатно они предлагали не весь интернет, а только свою соцсеть и несколько сайтов.

В отличие от соцсетей Google все-таки пропагандирует открытый интернет, доступный всем. Хотя обе компании работают над тем, чтобы подключить к себе следующий миллиард людей.

Важно чтобы люди понимали, что между крупными сетями и интернетом – большая разница. Нам кажется, что вся информация доступна, что нас никто не обманет, у нас есть свобода выбора: можем говорить, писать что угодно, читать что угодно. Однако соцсети могут доводить до нас очень специфическую информацию, а не любую. Надо понимать это и стараться самим активно искать информацию, а не ждать, что пришлют.

Хочу добавить, что Facebook специально не делает зла. Друзья распространяют информацию определенного рода и, если человек только потребляет то, что ему скидывают, то он начинает вариться в замкнутом пространстве, а это может сильно повлиять на его мировоззрение.

Если человеку комфортно в таком информационном пространстве, то он ничего не будет менять. Соцсети создают удобную для конкретного человека среду общения. Зачем выходить из нее?

А.К.: В этом и есть опасность современного интернета. Первый интернет, когда создавался, был более открыт, там надо было самому искать информацию. Такой интернет все еще есть. Однако появились гигантские сервисы на базе интернета, которые пытаются протолкнуть информацию потребителю. Люди должны к ним критически относиться.

Как может быть использована технология обработки больших данных?

А.К.: Данные — это просто данные. Их можно анализировать по-разному. Количество этих данных гигантское и оно все время растет. Некоторые люди боятся, когда говорят о приватности, что, например, Google читает их письма. Однако следует понимать, что никаких живых людей, которые сидят и читают чьи-то письма, нет. Между тем компьютер анализирует эти письма по своим конкретно заданным алгоритмам. Алгоритмы могут меняться в зависимости от поставленных задач.

Для манипуляторов сами большие данные не нужны. Им, скорее, важно донести необходимую не совсем нейтральную информацию до как можно большего числа людей. А зная, чем люди интересуются, что лайкают, куда в интернете заходят, они могут их группировать и подстраивать информацию под их ожидания. Такие сведения о людях, например, у Facebook и Google уже есть. Они, конечно, тщательно ее оберегают, потому что на этом построен их бизнес. Но для рассылки информации не надо иметь большие данные, достаточно купить рекламу, задав необходимые параметры людей. И по этим критериям информация дойдет до конкретных людей.

Трамп, например, если вернуться к началу нашего разговора, мог воспользоваться таким способом распространения информации, но кто-то обязательно указал бы на то, что ему прислали странную информацию, потому что алгоритмы несовершенны, они не могут составить профиль человека со стопроцентной точностью, то есть человек с радикальными взглядами может быть не совсем радикалом или он уже поменял свои взгляды. А если ему прислали пост, противоречащий его мировоззрению, он обязательно сообщит об этом всем.

Надо ли соблюдать личную "гигиену" в интернете?

А.К.: Следует учитывать, что любое высказывание в интернете остается там навсегда. И, если человек резко высказался о ком-то или чем-то, а потом поменял свои взгляды, его предыдущий пост может ему в будущем навредить. Так что думайте, прежде, чем что-то писать.

Параноидальные люди меняют адреса, логинятся под разными именами, чтобы их появление в интернете в разных местах нельзя было связать одно с другим. Когда-нибудь все данные о людях соберут вместе, и про нас можно будет узнать еще больше, поэтому некоторые обеспокоились, чтобы данные о них было нелегко свести вместе.

Самое важное – стараться выйти из информационного круга, который навязывают. Перепроверять информацию, использовать больше источников, относиться к ним критически, а не верить ленте на Facebook. Тогда манипулировать человеком будет сложнее.