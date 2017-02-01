Премьер-министры стран Балтии встретятся в Таллинне с Дональдом Туском

Дональд Туск. Фото: AFP/Scanpix

Во вторник, 31 января, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы встретятся в Таллинне с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу правительства ЭР.

Глава эстонского правительства Юри Ратас и его латвийский и литовский коллеги - Марис Кучинскис и Саулюс Скярнялис - проведут в Таллинне встречу в рамках заседания Совета министров Балтийских стран.

В рамках этого события 31 января также состоится рабочий обед руководителей правительств, на который в качестве почетного гостя приглашен председатель Европейского совета Дональд Туск.

В фокусе этой встречи будут вопросы региональной безопасности, развитие энергетических и транспортных связей, а также дискуссия о будущем Европейского союза.

Премьеры трех стран Балтии 31 января намерены подписать в Таллинне соглашение о графике проведения в жизнь проекта Rail Baltic, а также о параметрах колеи и других технических условиях.