Оперная певица Пилле Лилль вступает в IRL

Пилле Лилль давно подумывала о вступлении в IRL. Фото: материалы для СМИ

Оперная певица и музыкальный педагог Пилле Лилль во вторник, 17 января, подала заявление о вступлении в партию "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

Об этом сообщила пресс-служба политической силы, отметив, что Лилль (54) выразила готовность принять участие в муниципальных выборах.

"Если партия считает, что ей необходим мой вклад, то я готова", - пояснила сама Пилле Лилль.

По ее словам, о вступлении в IRL она подумывала уже несколько лет.

Коммерческий регистр данные о ее вступлении в партию пока не подтверждает.

Пилле Лилль известна в том числе тем, что на своих концертах любит исполнять русскую музыку.

В 2003 году она создала фонд PLMF (Фонд музыкантов Пилле Лилль) с целью поддержки талантов классической музыки. Эта организация принимает участие в судьбе многих музыкальных талантов Эстонии, предоставляя им возможности выступлений на концертных площадках разных стран и обучения под руководством как эстонских, так и зарубежных выдающихся педагогов для дальнейшего развития своего профессионального мастерства, и многое другое.

Накануне портал rus.err.ee написал, что IRL планирует пойти на выборы во всех местных самоуправлениях осенью этого года с собственными списками кандидатов.

На местных выборах 2013 года IRL показала второй результат, уступив только Центристской партии. Центристы получили 31,9%, а IRL - 17,2% голосов от общего числа участвовавших в выборах избирателей.

Перед IRL была задача получить 100 000 голосов избирателей, в реальности этот план был перевыполнен - партия получила 107 772 голоса.