Оперная певица Пилле Лилль вступает в IRL
Оперная певица и музыкальный педагог Пилле Лилль во вторник, 17 января, подала заявление о вступлении в партию "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).
Об этом сообщила пресс-служба политической силы, отметив, что Лилль (54) выразила готовность принять участие в муниципальных выборах.
"Если партия считает, что ей необходим мой вклад, то я готова", - пояснила сама Пилле Лилль.
По ее словам, о вступлении в IRL она подумывала уже несколько лет.
Коммерческий регистр данные о ее вступлении в партию пока не подтверждает.
Пилле Лилль известна в том числе тем, что на своих концертах любит исполнять русскую музыку.
В 2003 году она создала фонд PLMF (Фонд музыкантов Пилле Лилль) с целью поддержки талантов классической музыки. Эта организация принимает участие в судьбе многих музыкальных талантов Эстонии, предоставляя им возможности выступлений на концертных площадках разных стран и обучения под руководством как эстонских, так и зарубежных выдающихся педагогов для дальнейшего развития своего профессионального мастерства, и многое другое.
Накануне портал rus.err.ee написал, что IRL планирует пойти на выборы во всех местных самоуправлениях осенью этого года с собственными списками кандидатов.
На местных выборах 2013 года IRL показала второй результат, уступив только Центристской партии. Центристы получили 31,9%, а IRL - 17,2% голосов от общего числа участвовавших в выборах избирателей.
Перед IRL была задача получить 100 000 голосов избирателей, в реальности этот план был перевыполнен - партия получила 107 772 голоса.
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