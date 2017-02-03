В Тарту задержан размахивавший пистолетом мужчина

Перекресток улиц Рийа и Туру в Тарту. Фото: PM/Scanpix

Мужчина задержан по подозрению в тяжком нарушении общественного порядка и взят под арест на время следственных действий, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу на перекрестке улиц Рийа и Туру в центре Тарту. Перед светофором остановились автомобили Honda и Volkswagen Golf, после чего из Honda вышел мужчина и начал целиться похожим на пистолет предметом в людей, которые сидели в другом автомобиле. Водитель Volkswagen быстро покинул место инцидента и сообщил о случившемся в полицию, которая сразу начала операцию по поиску и задержанию подозреваемого.

В операции участвовали патрульные автомобили, которые стали прочесывать главные и второстепенные улицы. В центре города в поисках участвовал экипаж со служебной собакой. Автомобиль Honda вскоре был обнаружен в районе Аннелинн у одного из баров на улице Паю. Среди находившихся в автомобиле троих мужчин подозреваемого не оказалось — по их словам, он вышел из машины на улице Юликооли в центре Тарту, а в момент инцидента в руках у него было пневматическое оружие.

При обыске в автомобиле было обнаружено еще два пневматических пистолета, которые полиция забрала на хранение. Один из троих мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения был раздражен вмешательством полиции и не подчинялся распоряжениям. Он был задержан и увезен протрезвляться.

Между тем виновника инцидента удалось задержать в фаст-фуде недалеко от того места, где он вышел из автомобиля. Полиция задержала его в качестве подозреваемого, он также находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье "тяжкое нарушение общественного порядка".

Начальник тартуского отделения полиции Вейко Ярва пояснил, что за тяжкое нарушение общественного порядка предусмотрено серьезное наказание вплоть до лишения свободы. По его словам, размахивание оружием или похожими предметами вызывает у людей, которые это видят, "чувство неуверенности и угрозы", поэтому полиция реагирует на это очень серьезно и может использовать табельное оружие, если возникает угроза человеческой жизни.