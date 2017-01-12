Сийм Каллас перенес операцию на сердце

Сийм Каллас. Фото: ERR

Операция прошла в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), сообщило в четверг, 5 января, агентство BNS.

"Возникновение крайне неприятных давящих ощущений в груди, которые я отмечал главным образом при физических нагрузках сильнее среднего, побудило меня обратиться к врачам. Обширное кардиологическое обследование показало сужение сердечных сосудов. Чтобы предупредить инфаркт и прочие неприятные изменения, врачи рекомендовали улучшить состояние сердечно-сосудистой системы при помощи операции. Операция прошла вчера, 4 января", - написал Каллас в социальных сетях.

Каллас был в прошлом премьер-министром, министром иностранных дел и финансов Эстонии, президентом Банка Эстонии, а также в течение двух должностных сроков занимал должность вице-президента Еврокомиссии.