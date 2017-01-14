ФОТО и ВИДЕО: сотни верующих посетили собор Александра Невского в Рождество Христово

Православные христиане, живущие по юлианскому календарю, отмечают Рождество Христово. Праздничные богослужения прошли по всей Эстонии, главное из них минувшей ночью собрало в столичный собор Александра Невского сотни верующих. И сегодняшним утром храм с трудом вмещал всех желающих приобщиться к празднованию Рождества, передает "Актуальная камера".

Проводить ночную службу в Рождество в Таллинне начали сравнительно недавно. Как вспоминает митрополит Корнилий, по просьбе российских туристов. Местные прихожане инициативу охотно поддержали. В церкви говорят, что с каждым годом людей в праздник приходит все больше и больше.

В субботу на утреннюю литургию в церковь также стекались сотни людей. Для большинства верующих служба в церкви это только начало праздника. Затем планируют встретиться с семьей и близкими.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий 7 января поздравил православных с праздником Рождества и призвал делиться добротой с окружающими людьми.

Подробности смотрите в видеосюжете "Актуальной камеры":