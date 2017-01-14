ФОТО: ночью в соборе Александра Невского прошло Рождественское богослужение

Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза Пакоста уже в 2015 году обращала внимание на тот факт, что плата за место в детском саду не должна автоматически расти в связи с повышением минимальной заработной платы, этого мнения она придерживается до сих пор. Тем не менее, все остается по-прежнему, и министр образования и науки Майлис Репс считает, что какое-то ограничение должно оставаться и лучшего решения в настоящее время пока нет.