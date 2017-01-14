ФОТО: ночью в соборе Александра Невского прошло Рождественское богослужение
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Христово. В ночь на 7 января в таллиннском соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение.
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Христово. В ночь на 7 января в таллиннском соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение.
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Христово. В ночь на 7 января в таллиннском соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение.
В субботу с утра условия движения по крупнейшим автодорогам Эстонии были хорошими, однако в течение дня снегопад и метель существенно затруднят действия участников движения.
Сейчас в Эсмтонии много заболевших гриппом, но о пике заболеваемости пока говорить рано, так как на следующей неделе закончатся школьные каникулы, и количество заболевших возрастет, сообщила специалист по связям с общественностью департамента здравоохранения Ийрис Салури.
В пятницу был подписан договор о строительстве в Раквере концертного зала имени Арво Пярта.
Департамент защиты прав потребителей наказал фирму Tele2 Eesti AS за нарушение запрета на нечестные приемы торговли денежным штрафом в 4000 евро, поскольку потребителей оповестили об одностороннем изменении условий договора недостаточно ясно и понятно.
Православные христиане готовятся встретить Рождество – сегодня отмечается Навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник.
С приходом морозов эстонские спасатели возобновили рейды по домам и квартирам, чтобы информировать население о правилах пожарной безопасности и проверять наличие дымового датчика.
Начиная с субботы, 7 января, разрешено пешком выходить на лед Теплого и Псковского озер. По-прежнему запрещено выходить на лед Чудского озера.
Полиция начала уголовное расследование произошедшей 5 января аварии в Ляэне-Вирумаа, в которой при столкновении трех автомобилей пострадали три человека - особенно тяжелые травмы получили женщина и ребенок младше одного года. Виновнику аварии грозит до пяти лет тюрьмы.
Приговоренный к 15 годам тюремного заключения Мярт Рингмаа, в народе известный как "паэский бомбист", будет добиваться досрочного освобождения в Вируском уездном суде.
На основании закона о культурных ценностях из резерва правительства подведомственным Министерству культуры учреждениям на оплату найденных предметов исторической ценности будет выделено 97 145 eвро, говорится в проекте распоряжения кабмина.
Титул "Человека 2016 года" издание Postimees присвоило Тынису Лукасу за вклад в создание нового здания Эстонского национального музея (ERM), открытого осенью прошлого года.
Группа активистов более или менее известных за разные заслуги русскоязычному читателю около полугода работает над проектом создания Партии народов Эстонии (ПНЭ), которая может появиться уже к 24 февраля 2018 года.
Министерство экономики в пятницу, 6 января, отправило фирме TS Laevad первое решение о штрафе в размере 400 000 евро в связи с задержкой новых паромов.
В Ляэне-Вирумаа 5 января в ДТП пострадало три гражданина России: мужчина, женщина и грудной ребенок. Первоначально их доставили в Ракверескую больницу. Вечером женщину в тяжелом состоянии перевезли в Северо-эстонскую региональную больницу (PERH), а ребенка - в Таллиннскую детскую больницу.
Лаборатория Пярнуского уездного ветеринарного центра на прошлой неделе диагностировала вирус африканской чумы свиней (АЧС) у двух застреленных диких кабанов в деревне Кяру волости Варбла.
Руководство клиники Тартуского университета в связи с широким распространением гриппа и вирусных инфекций верхних дыхательных путей просит не посещать находящихся в стационаре пациентов с 9 января.
В прошлом году канцелярия уполномоченного по вопросам гендерного равноправия и равного обращения зарегистрировала 332 обращения, что на 123 больше, чем годом ранее.
В Харьюском уезде на таллиннской окружной дороге вечером 5 января произошло ДТП. На участке с 7 по 10 км было нарушено движение, но к 21:45 движение было восстановлено.
В наступившем году так называемые "Языковые кафе" вновь откроют свои двери и примут в два раза больше посетителей. Проект Фонда интеграции и миграции по изучению эстонского языка набирает обороты. Однако уязвимые места есть - попасть на бесплатные языковые курсы от фонда - задача не из простых. Ждать приглашения приходится до полутора лет, передает «Актуальная камера».
В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург. Состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое.
Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии EKRE Мартин Хельме расценивает проведение ролевых игр в школах на тему беженцев как укоренение сталинистской политики образования.
В Йыгева закрывается единственный в уезде арестный дом по причине недостаточной заполняемости. Теперь задержанных по подозрению в совершении преступления либо нетрезвых граждан будут отправлять в Тарту. Ещё более масштабную реформу арестных домов планируется осуществить после открытия новой Таллиннской тюрьмы, передает "Актуальная камера".
Госкомпания TS Laevad сообщила, что паром Tõll в ближайшие дни отправится с польской судоверфи Remontowa и прибудет в Эстонию 10 или 11 января. Первоначально строительство нового парома должно было завершиться к концу прошлого года.
Почтовый концерн Omniva продаёт комплекс недвижимости в столице на улице Палласти и переезжает на новое место, передает "Актуальная камера".
Из-за сильной метели в течение 5 января в Харьюском, Ида-Вируском и Ляэне-Вируском уездах произошло почти 50 ДТП. Большинство аварий - несерьезные. Однако в одном ДТП в Ляэне-Вируском уезде пострадали три человека. Полиция напоминает об осторожности и внимательности на дороге во время плохих погодных условий.
Таллиннский окружной суд, как и административный суд столицы, в четверг не удовлетворил жалобы фирм OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ и Kanteron BVI OÜ на введенные властями Таллинна ограничения по продаже алкоголя; новое соответствующее решение суд принял также и в отношении собственника бара Dubliner, фирмы M&A Pubid OÜ.
Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза Пакоста уже в 2015 году обращала внимание на тот факт, что плата за место в детском саду не должна автоматически расти в связи с повышением минимальной заработной платы, этого мнения она придерживается до сих пор. Тем не менее, все остается по-прежнему, и министр образования и науки Майлис Репс считает, что какое-то ограничение должно оставаться и лучшего решения в настоящее время пока нет.
Начиная с 5 января aвтобусы Lux Express вновь пересекают российско-эстонскую границу и пассажиры не должны для ее прохождения выходить из автобуса. Все отправления автобусов проходят как запланировано и в соответствии с графиком.
Расположенный в Ида-Вирумаа замерзший водопад Валасте представляет собой удивительное зрелище.
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Христово. В ночь на 7 января в таллиннском соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение.
Организаторы ралли-рейда "Дакар" приняли решение отменить 6-й этап гонки, который должен был пройти между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км.
В субботу с утра условия движения по крупнейшим автодорогам Эстонии были хорошими, однако в течение дня снегопад и метель существенно затруднят действия участников движения.
Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, США. По данным управления шерифа округа Броуард, убиты пять человек, еще восемь получили ранения и были доставлены в госпиталь. Стрелявший задержан. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку.
В субботу в Эстонии температура воздуха на западе страны от 0 до -5, на востоке от -6 до -12.
Конгресс США в пятницу на совместном заседании обеих палат подвел итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа.
В пятницу, 6 января, в матче чемпионата Эстонии по баскетболу, "Таллиннский университет/Калев" на выезде взял верх над ракверским "Тарвасом" - 80:70.
Сейчас в Эсмтонии много заболевших гриппом, но о пике заболеваемости пока говорить рано, так как на следующей неделе закончатся школьные каникулы, и количество заболевших возрастет, сообщила специалист по связям с общественностью департамента здравоохранения Ийрис Салури.
Эстонский мотогонщик Тоомас Трийза показал 47-й результат на четвертом этапе ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке. Его соотечественник Март Меэру занял 51-е место.
В пятницу был подписан договор о строительстве в Раквере концертного зала имени Арво Пярта.
Первыми новичками "Инфонета", который в предстоящем сезоне будет выступать под названием FCI Tallinn, в 2017 году стали защитник Роман Нестеровский и хавбек Кирилл Нестеров из нарвского "Транса". Оба игрока уже выступали за "Инфонет" на предновогоднем турнире ЭФС. Соглашение с обоими футболистами рассчитано на два года.
По словам избранного президента США Дональда Трампа, скандал по поводу предполагаемого вмешательства российских хакеров в американскую избирательную кампанию — это политическая охота на ведьм. Она проводится его противниками, которые стыдятся понесенного ими поражения на президентских выборах осенью 2016 года.
Департамент защиты прав потребителей наказал фирму Tele2 Eesti AS за нарушение запрета на нечестные приемы торговли денежным штрафом в 4000 евро, поскольку потребителей оповестили об одностороннем изменении условий договора недостаточно ясно и понятно.
Православные христиане готовятся встретить Рождество – сегодня отмечается Навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник.
С приходом морозов эстонские спасатели возобновили рейды по домам и квартирам, чтобы информировать население о правилах пожарной безопасности и проверять наличие дымового датчика.
В Германию прибыла американская военная техника, предназначенная для усиления восточного фланга НАТО.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) расценило как недопустимо низкие темпы выполнения Евросоюзом программы расселения просителей убежища, нашедших временный приют в Греции.
Начиная с субботы, 7 января, разрешено пешком выходить на лед Теплого и Псковского озер. По-прежнему запрещено выходить на лед Чудского озера.
Полиция начала уголовное расследование произошедшей 5 января аварии в Ляэне-Вирумаа, в которой при столкновении трех автомобилей пострадали три человека - особенно тяжелые травмы получили женщина и ребенок младше одного года. Виновнику аварии грозит до пяти лет тюрьмы.
ЦРУ установило личности российских чиновников, которые передали организацию Wikileaks компрометирующие материалы, похищенные хакерами с компьютеров Национального комитета Демократической партии и руководителей Демократической партии.
Первый в 2017 году выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 8 января.
Бельгийский политик и евродепутат Ги Верхофстадт официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Европарламента.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что японскому автопроизводителю Toyota придется платить высокие таможенные пошлины, если компания построит новый завод в Мексике для последующего экспорта выпущенных на нем автомобилей в США.
В пятницу, 6 января, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела без промахов за 22 минуты 28,5 секунды. Эстонские биатлонистки выступили неудачно, не попав в гонку преследования.
Аналитики в один голос говорят об ускорении экономического роста Эстонии в начинающемся году до 2,2-2,6%, однако оптимистичные прогнозы прошлых лет раз за разом не оправдывались. Прогноз роста на этот год в основном связан с увеличением внутренних инвестиций и внешнего спроса, но какой-то чудесный рецепт по выводу экономики из застоя вряд ли появится, говорится в прогнозе развития эстонской экономики в 2017 году аналитика банка SEB Михкеля Нестора.
Приговоренный к 15 годам тюремного заключения Мярт Рингмаа, в народе известный как "паэский бомбист", будет добиваться досрочного освобождения в Вируском уездном суде.
Кохтла-Ярвеский детский дом, недавно отметивший четверть века, должен закрыться навсегда уже предстоящим летом — дети станут жить в квартирах обычных домов, небольшими группами-семьями с воспитателями.
По предварительным данным, за прошлый год через Средиземное море в Европу в общей сложности прибыли 363 348 мигрантов и беженцев, причем более 5000 погибли в пути.
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