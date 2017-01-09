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Старейшина Пылваского уезда внесет предложение о создании волости Сетомаа

Фото: Europeade
Cегодня 16:45
Рубрика: Эстония

Старейшина Пылваского уезда Игорь Таро внесет предложение образовать волость Сетомаа путем принудительного слияния волостей Микитамяэ, Вярска и Меремяэ, а также деревней сету в волости Миссо.

Соответствующее предложение уездный старейшина внесет на рассмотрение южноэстонской региональной комиссии, которая соберется в Пылва 9 января.

По мнению Таро, проводимая сейчас административная реформа создает уникальную возможность объединить в рамках одного самоуправлении традиционные районы проживания народности сету. "Это историческая возможность для Сетомаа. Я не вижу никаких причин, по которым Эстонскому государству следовало бы разделить сету административными границами в ходе административной реформы. Желание образовать единую волость выразили местные активисты, и законодатель предусмотрел такую возможность", - сказал Таро.

Закон об административной реформе предусматривает создание единиц самоуправления с населением не менее 5000 человек, но для Сетомаа было сделано исключение, и волость сету может быть образована с населением 3500 человек из четырех волостей, объединенных особой культурой и историей.

Все самоуправления имели возможность договориться о добровольном объединении до 31 декабря 2016 года, после чего правительство будет объединять их по собственному выбору в принудительном порядке.

Договоренность об образовании волости сету не удалось достичь из-за противодействия меремяэского волостного собрания, которое неоднократно отклоняло это предложение минимальным большинством голосов (6:5). Поскольку волость Меремяэ также не смогла договориться о других вариантах объединения, она подлежит принудительному слиянию.

Будущая волость Сетомаа объединила бы волости Микитамяэ и Вярска из Пылваского уезда, волость Меремяэ из Выруского уезда, а также исторические деревни сету в районе Лухамаа волости Миссо.

По словам Таро, некоторые деревни в Микитамяэ могут захотеть выйти из состава самоуправления при образовании Сетомаа, но решение об этом будет принимать местное собрание.

Андрей Крашевский
Редактор

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