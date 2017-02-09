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Старейшины уездов готовы запустить бесплатный общественный транспорт с 1 мая этого года, не готово Минэкономики

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Константин Свиридовский
Bчера 20:34
Рубрика: Эстония

Уездные старейшины предлагают Министерству экономики запустить бесплатный общественный транспорт в уездах уже с 1 мая этого года. Готовы ли пойти на это в ведомстве и во сколько может обойтись услуга для госказны - в материале "Актуальной камеры".

Введение бесплатного общественного транспорта во всех уездах является одним из пунктов коалиционного соглашения и, по первоначальному плану, должно было осуществиться в 2018 году. Но министр экономики Кадри Симсон недавно в интервью радионовостям ERR заявила, что с бесплатным транспортом в январе 2018-го не получится - по её словам, уездные старейшины не сильно вдохновлены идеей, поскольку с 2018 года они утратят свои посты.

Сами же старейшины слова министра сегодня опровергли: в совместном обращении они заявили, что готовы воплотить идею в жизнь уже этой весной.

"Дело в том, что не отвечает действительности заявление министра о том, что бесплатный проезд не возможен из-за того, что старейшины не согласны воплотить его в жизнь. Со стороны старейшин нет никаких препятствий, и они никак не влияют на возможность бесплатного транспорта", - пояснил старейшина уезда Пылвамаа Игорь Таро.

Главы муниципалитетов предлагают ввести бесплатный уездный общественный транспорт с 1 мая этого года. Министр отвечает - это невозможно!

"Сегодня в эстонских уездах ездят автобусы, которые соблюдают все условия договоров, этих договоров 55, и отменить их за одну ночь невозможно", - отвечает министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

А старейшины уже даже подсчитали, во сколько отмена платного транспорта с мая месяца обойдется государству.

"Уверяю вас, что за нами дело не стоит. Отменить нынешние цены - это можно сделать за день, за 14 дней постараемся внести в регистр цен новые цены. Дадим министерству месяц, чтобы найти недостающие 1,5 млн евро", - сказал старейшина уезда Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги.

К слову, 1,5 млн евро необходимы только для Ида-Вирумаа, для всей страны понадобится свыше 21 миллиона. По словам Кадри Симсон, средства на общественный транспорт для уездов будут выделены в следующем году. И сам уездный общественный транспорт станет бесплатным с 2018 года, но не с 1 января, как планировалось ранее.

Надежда Берсенёва
Редактор

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