В Ласнамяэ художественно сожгут елки

Иллюстративное фото. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

На пустыре Паэвелья в Ласнамяэ вечером 22 января состоится торжественное сжигание новогодних елок, которые будут собирать по всему столичному району. Из елок сделают огненные скульптуры.

Мероприятие состоится на знакомом для многих месте — пустыре Паэвялья известном в народе как Локаторы, где традиционно проходит празднование Ивановой ночи. "Сжигание огненных скульптур — это незабываемое зрелище, которое не только согревает и освещает, но напоминает нам о давно забытых традициях наших предков. Магическая игра огня и тени пройдет в сопровождении огненного барабанного шоу в исполнении Пеэтера Йыгиоя", - говоится в сообщении Ласнамяэской управы. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева обещает незабываемой зрелище и сюрпризы для зрителей.

В Ласнамяэ отслужившие елки можно в период с 3 по 20 января приносить на площадки сбора, расположенные по следующим адресам: угол улиц Маяка и Ласнамяе; на зоне озеленения перед Паэ 48а; у магазина Гросси на Катлери; у Выру 16; Калевипоя 10; Викерласе 13; Ляянемере тее 8; Кивила 34; Ляянемере тее 19; у Мустакиви Консума перед Махтра 9; между магазинами Максима и Гросси. Эти елки будут отвезены на пустырь Паэвялья, где они будут использованы для изготовления огненных фигур и костра.

Шоу начнется в 18:00 и продлится 2-3 часа, вход для всех свободный.