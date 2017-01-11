Спасатели предупреждают: с приходом холодов резко увеличивается число пожаров

Спасатели. Фото: Мартин Дремлюга, ERR

По данным синоптиков, с сегодняшнего дня и по меньшей мере неделю в Эстонии ожидаются морозы. Опыт спасателей показывает, что в это время резко возрастает количество пожаров и число погибших.

В прошлом году с наступлением холодов в течение трех недель января в пожарах погибли 11 человек. Для того, чтобы спасти жизни людей спасатели будут ходить по домам в самых критичных с точки зрения пожароопасности регионах Эстонии. Также в соответствии со степенью риска будут сделаны временные изменения в месторасположении спасательных команд.

Спасательный департамент напоминает меры предосторожности:

Топить печи следует умеренно и часто, но не перегружая печь дровами, и следить, чтобы задвижка печи или камина не была закрыта слишком рано. Вблизи печей и каминов не должно быть мебели, ковров, дров, коробок и прочих легковоспламеняющихся предметов.

Если для отопления используются электрические радиаторы или обогреватели, то важно не перегружать электрическую систему различными приборами. Также следует помнить, что электрические радиаторы и обогреватели нельзя накрывать одеждой.

Курение в квартире или на балконе опасно для жизни. Особенно опасно курить в кровати. Более половины погибших при пожарах в январе прошлого года погибли от курения в кровати.

С приходом холодов часто замерзают плохо утепленные трубы. Чтобы избежать такой ситуации, стоит тщательно утеплить трубы, добавив необходимый слой утеплителя. Ни в коем случае нельзя разогревать замерзшие трубы паяльной лампой или другим открытым огнем. Замерзшие трубы можно разогреть специальным обогревателем.

Спасатели напоминают, что хотя бы раз в месяц следует проверять, работает ли дымовой датчик и при необходимости менять батарейку датчика или очищать его от пыли.