Ильмар Томуск продолжит руководить Языковой инспекцией

Ильмар Томуск более 20 лет бессменно возглавляет Языковую инспекцию. Фото: Postimees/Scanpix

Министр образования Майлис Репс утвердила Ильмара Томуска (52) в должности генерального директора Языковой инспекции на новый пятилетний срок.

Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee в пятницу, 23 декабря, подтвердили в Министерстве образования и науки.

Приказ о продлении полномочий Ильмара Томуска в должности гендиректора Языковой инспекции был подписан накануне. С 1 января он станет зарабатывать 3000 евро в месяц (сейчас его оклад составляет 2800 евро).

Новый срок должностных полномочий Ильмара Томуска продлится с 1 января 2017 по 31 декабря 2021 года.

По образованию Ильмар Томуск - учитель эстонского языка и литературы. Позднее получил степень доктора в области административных наук. В стране он известен еще и как детский писатель.

Языковую инспекцию Томуск бессменно возглавляет с 1995 года.

С 14 января 1999 по 25 сентября 2014 Ильмар Томуск был членом партии христианских демократов Эстонии.

В 1999 и 2003 годах баллотировался в Рийгикогу, но безуспешно.

Главная задача Языковой инспекции состоит в обеспечении справедливого и независимого надзора за соблюдением Закона о языке.