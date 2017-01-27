В параде по случаю годовщины ЭР примут участие более тысячи военных

Парад по случаю годовщины ЭР. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

В предстоящем 24 февраля в Таллинне параде в честь 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики примут участие более тысячи эстонских военнослужащих и представители союзников.

В параде также примет участие более сотни единиц техники как Сил обороны Эстонии, так и армий союзников, сообщили BNS в главном штабе Сил обороны.

В параде впервые будут участвовать боевые пехотные машины CV9035 Скаутского батальона. После парадного марша желающие смогут ознакомиться с боевой техникой.

Вируский пехотный батальон впервые в этом году продемонстрирует на параде бронетранспортеры Sisu XA-188, впервые также в параде примут участие разведподразделения Первой пехотной бригады.

На параде будут представлены все виды войск.