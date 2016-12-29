logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Депутат горсобрания Муствеэ Сергей Улексин получил условный срок за избиение

Город Муствеэ расположен на берегу Чудского озера. Фото: ERR
Cегодня 16:59
Рубрика: Эстония

Тартуский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению депутата Муствеэского городского собрания и руководителя местной муниципальной фирмы Mustvee Linnavara Сергея Улексина (50).

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм, накануне суд признал Улексина виновным в физическом насилии, приговорив его к одному году и шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора год.

По решению суда, Улексин должен заплатить жертве 8000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также компенсировать имущественный ущерб в размере 217 евро.

Решение суда в законную силу не вступило. Адвокат Сергея Улексина уже объявил о намерении подать апелляционную жалобу.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, инцидент с участием Улексина произошел 18 мая прошлого года.

Вместе со своим 43-летним знакомым депутат находился в компании, где отмечался день рождения. Мужчины употребляли алкоголь, а затем вместе покинули праздник. На улице между ними произошел конфликт, причины которого следствие так и не установило.

Согласно материалам обвинения, Сергей Улексин избил своего знакомого так сильно, что тот на какое-то время потерял сознание. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу с места происшествия. У жертвы оказались сломанными пять ребер, также были зафиксированы и другие травмы.

В 2013 году Сергей Улексин уже проходил обвиняемым по похожему делу, но тогда суд решил закрыть уголовное производство в его отношении, объяснив это отсутствием общественного интереса.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 22.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Решено: волость Кейла объединяется с Палдиски
 foto
Правительство будет выделять на ремонт Горхолла 20 млн евро в год
 foto
В Причудье появится новое самоуправление с населением в 6000 человек - Муствеэская волость

Зарубежные новости

foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией