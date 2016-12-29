Депутат горсобрания Муствеэ Сергей Улексин получил условный срок за избиение
Тартуский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению депутата Муствеэского городского собрания и руководителя местной муниципальной фирмы Mustvee Linnavara Сергея Улексина (50).
Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм, накануне суд признал Улексина виновным в физическом насилии, приговорив его к одному году и шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора год.
По решению суда, Улексин должен заплатить жертве 8000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также компенсировать имущественный ущерб в размере 217 евро.
Решение суда в законную силу не вступило. Адвокат Сергея Улексина уже объявил о намерении подать апелляционную жалобу.
Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, инцидент с участием Улексина произошел 18 мая прошлого года.
Вместе со своим 43-летним знакомым депутат находился в компании, где отмечался день рождения. Мужчины употребляли алкоголь, а затем вместе покинули праздник. На улице между ними произошел конфликт, причины которого следствие так и не установило.
Согласно материалам обвинения, Сергей Улексин избил своего знакомого так сильно, что тот на какое-то время потерял сознание. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу с места происшествия. У жертвы оказались сломанными пять ребер, также были зафиксированы и другие травмы.
В 2013 году Сергей Улексин уже проходил обвиняемым по похожему делу, но тогда суд решил закрыть уголовное производство в его отношении, объяснив это отсутствием общественного интереса.
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