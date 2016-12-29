Депутат горсобрания Муствеэ Сергей Улексин получил условный срок за избиение

Город Муствеэ расположен на берегу Чудского озера. Фото: ERR

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм, накануне суд признал Улексина виновным в физическом насилии, приговорив его к одному году и шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора год.

По решению суда, Улексин должен заплатить жертве 8000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также компенсировать имущественный ущерб в размере 217 евро.

Решение суда в законную силу не вступило. Адвокат Сергея Улексина уже объявил о намерении подать апелляционную жалобу.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, инцидент с участием Улексина произошел 18 мая прошлого года.

Вместе со своим 43-летним знакомым депутат находился в компании, где отмечался день рождения. Мужчины употребляли алкоголь, а затем вместе покинули праздник. На улице между ними произошел конфликт, причины которого следствие так и не установило.

Согласно материалам обвинения, Сергей Улексин избил своего знакомого так сильно, что тот на какое-то время потерял сознание. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу с места происшествия. У жертвы оказались сломанными пять ребер, также были зафиксированы и другие травмы.

В 2013 году Сергей Улексин уже проходил обвиняемым по похожему делу, но тогда суд решил закрыть уголовное производство в его отношении, объяснив это отсутствием общественного интереса.