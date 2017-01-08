Новый год доставил массу хлопот работникам скорой помощи, но обошлось без трагических происшествий

Скорая помощь. Фото: Postimees/Scanpix

Встреча Нового года доставила много хлопот медикам скорой помощи, однако трагических происшествий и тяжелых травм отмечено не было.

По словам главврача таллиннской службы скорой помощи Рауля Адласа, по всей стране было зарегистрировано почти 1300 вызовов, передает 1 января служба новостей "Радио 4", отмечая, что в обычные дни этот показатель составляет около 800.

В Таллинне поступило 430 вызовов, что также почти в два раза больше, чем в будни.

В Таллинне 26-летний мужчина упал с четырехметровой высоты, а в Маарду у человека в руках взорвался фейерверк или другое пиротехническое средство. К счастью, как отметил Адлас, обошлось без тяжелых последствий.

В целом было зафиксировано 69 незначительных травм, что также высокий показатель по сравнению с обычными днями. Многие молодые люди злоупотребляли алкогольными напитками. В 34-х случая Скорая помощь выезжала в связи с отравлением спиртным.

Двух человек, которые решили с помощью ножа выяснить на улице отношения, были доставлены в больницу. К счастью, ранения не были тяжелыми.

В общей сложности, как подытожил Рауль Адлас, встреча нового года доставила много хлопот медикам Скорой помощи, но трагических происшествий и тяжелых травм на этот раз удалось избежать.