Политолог Рейн Тоомла: Партии реформ надо научиться быть в оппозиции

Политолог Рейн Тоомла. Фото: Postimees/Scanpix

Как сказал в эфире "Радио 4" Рейн Тоомла, избрание Ханно Певкура председателем Партии реформ не было неожиданным. Удивительным было то, что он набрал более 60% голосов однопартийцев, принимавших участие в выборах председателя партии. "Все предполагали, что голоса между Певкуром и Михалом (Кристен Михал - бывший председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу) распределятся более-менее одинаково.

По мнению Тоомла, раскола в Партии реформ в связи со сменой руководства не будет. "Однако им придется привыкнуть быть в оппозиции. До сих пор на протяжении долгих лет партия была у власти. Быть у власти и быть в оппозиции — это разные вещи. Как Партия реформ освоит новую роль, покажет время".

"Вторая задача у партии — местные выборы, особенно в Таллинне. Выборы по всей Эстонии для реформистов, думаю, будут удачными. Однако выборы будут удачными и для других партий, потому что роль избирательных союзов падает на протяжении долгого времени. В последний раз за них голосовала ¼ от всех избирателей. Другое дело - Таллинн. Здесь до сих пор не было изменений: какой ситуация была четыре-восемь лет назад, такой и осталась. Тем не менее, абсолютная победа центристов - это аномалия. Они должны понимать, что такое больше повториться не может, следовательно, у них должно быть несколько вариантов, с кем идти в коалицию. Возможно, если реформисты покажут отличные результаты, то коалиция будет создана с ними. Но сейчас предсказать результат в Таллинне очень сложно", - считает Тоомла.

Ханно Певкур во время выборов руководителя партии говорил о необходимости обновить программу партии. По мнению Тоомла, вряд ли изменения будут радикальными. Скорее, косметическими. "Вопрос, в какую сторону? Певкур склоняется влево, но это не значит, что Партия реформ станет левой. Она как была, так и останется либеральной, но некоторый уклон влево может быть".

По словам Тоомла, Певкур действительно хочет что-то изменить, но ему не надо радикальных изменений, потому что в этом нет необходимости. "Певкур хочет показать, что является реформистом в настоящем понимании этого слова, и он реформирует партию. Посмотрим, как ему это удастся".