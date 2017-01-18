logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Политолог Рейн Тоомла: Партии реформ надо научиться быть в оппозиции

Политолог Рейн Тоомла. Фото: Postimees/Scanpix
Артур Аукон, Радио 4
Cегодня 18:29
Рубрика: Эстония

Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла считает, что Партия реформ под руководством Ханно Певкура должна научиться быть в оппозиции. Кроме того, ей необходимо выиграть местные выборы 2017 года.

Как сказал в эфире "Радио 4" Рейн Тоомла, избрание Ханно Певкура председателем Партии реформ не было неожиданным. Удивительным было то, что он набрал более 60% голосов однопартийцев, принимавших участие в выборах председателя партии. "Все предполагали, что голоса между Певкуром и Михалом (Кристен Михал - бывший председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу) распределятся более-менее одинаково.

По мнению Тоомла, раскола в Партии реформ в связи со сменой руководства не будет. "Однако им придется привыкнуть быть в оппозиции. До сих пор на протяжении долгих лет партия была у власти. Быть у власти и быть в оппозиции — это разные вещи. Как Партия реформ освоит новую роль, покажет время".

"Вторая задача у партии — местные выборы, особенно в Таллинне. Выборы по всей Эстонии для реформистов, думаю, будут удачными. Однако выборы будут удачными и для других партий, потому что роль избирательных союзов падает на протяжении долгого времени. В последний раз за них голосовала ¼ от всех избирателей. Другое дело - Таллинн. Здесь до сих пор не было изменений: какой ситуация была четыре-восемь лет назад, такой и осталась. Тем не менее, абсолютная победа центристов - это аномалия. Они должны понимать, что такое больше повториться не может, следовательно, у них должно быть несколько вариантов, с кем идти в коалицию. Возможно, если реформисты покажут отличные результаты, то коалиция будет создана с ними. Но сейчас предсказать результат в Таллинне очень сложно", - считает Тоомла.

Ханно Певкур во время выборов руководителя партии говорил о необходимости обновить программу партии. По мнению Тоомла, вряд ли изменения будут радикальными. Скорее, косметическими. "Вопрос, в какую сторону? Певкур склоняется влево, но это не значит, что Партия реформ станет левой. Она как была, так и останется либеральной, но некоторый уклон влево может быть".

По словам Тоомла, Певкур действительно хочет что-то изменить, но ему не надо радикальных изменений, потому что в этом нет необходимости. "Певкур хочет показать, что является реформистом в настоящем понимании этого слова, и он реформирует партию. Посмотрим, как ему это удастся".

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 10.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Реформа в Тартумаа: с некоторыми самоуправлениями придется объединяться принудительно
 foto
Эксперты: жители Эстонии не знают, как реагировать в случае удара стихии
 foto
В результате административной реформы без работы могут остаться 200 чиновников

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей