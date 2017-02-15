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ФОТО: в Кадриорге осенью откроется новый детский сад

Bчера 16:01
Рубрика: Эстония

В расположенном в Кадриорге историческом здании, в котором на протяжении многих лет находились разные учреждения, осенью откроется детский сад. Здание будет отремонтировано и через галерею соединено с построенным рядом новым зданием.

Пустовавшее на протяжении многих лет здание в Кадриорге, находящееся под защитой памятников старины и бывшее когда-то приютом для обедневших молодых дворянок, станет детским садом. Рядом заложен фундамент нового здания, которое будет соединено галереей с исторической усадьбой.

Речь идет о расположенной по адресу Койдула, 23 и долгое время находившейся в полуразрушенном состоянии бывшей летней усадьбе, построенной в конце XVIII века. В то время здание было окружено парком с прудом и фонтаном. В начале XIX века здание относилось к царской резиденции, в 1863 году Александр III подарил его приюту Святой Марии, и там жили обедневшие дворянки. После Второй мировой войны в здании размещались школы, последней была Таллиннская Кадриоргская основная школа, которую закрыли из-за плохого состояния здания в 2003 году. С 2004 года здание пустовало, там нет отопления и воды. Позже в нем хранились музеалы Русского музея, но они также потом были вывезены.

В открывающемся осенью Таллиннском детсаду "Лотте" (Lotte) четыре детсадовские группы будут размещены в здании бывшей усадьбы, две группы – в рядом построенном здании. Юридически детский сад еще не оформлен - это горсобрание сделает в мае, тогда же будет назначен и директор, и после этого начнется прием заявлений от родителей. В детском саду будут ясельные и детсадовские группы. Всего новый детский сад рассчитан на 120-140 детей.

Надежда Берсенёва
Редактор

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