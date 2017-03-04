Президент Кальюлайд отправилась в отпуск во Францию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Сийм Лыви, ERR

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу отправилась в семейный отпуск и сейчас находится во Франции.

Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил портал Delfi.

Ранее советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ сказал газете Eesti Päevaleht, что этот отпуск был запланирован еще до конца сентября, когда прошли президентские выборы.

В канцелярии уточнили, что президент не станет оформлять официальный отпуск на время поездки. Это означало бы, что обязанности Кальюлайд должен был бы исполнять спикер парламента Эйки Нестор, который на следующей неделе сам уезжает из Эстонии на три дня. Несмотря на это, в канцелярии президента подчеркнули, что Кальюлайд рассматривает эту поездку как отпуск и не намерена получать за нее предусмотренную законом компенсацию.

У президента Эстонии на время поездки не запланировано ни одной официальной встречи. Линнамяэ сообщил Delfi, что Кальюлайд вернется в Эстонию во второй половине следующей недели.