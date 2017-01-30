В ТТУ исчезнет бесплатное обучение для иностранных студентов

Таллиннский технический университет. Фото: Scanpix/Postimees

В Таллиннском техническом университете (ТТУ) с нового учебного года исчезнет бесплатное обучение для иностранных студентов, также вуз повысит стоимость одного зачетного пункта для всех студентов.

Проректор ТТУ по учебной работе, академик Якоб Кюбарсепп говорит, что рост цен обусловлен тем, что долгое время они были на том же, довольно низком уровне, пишет в понедельник Postimees.

Стоимость зачетных пунктов с нового учебного года вырастет примерно на десять евро - один зачетный пункт обучения на эстонском языке будет стоить минимум 40 евро, а на английском — 55 евро.

В год необходимо набирать не менее 45 зачетных пунктов (1 EAP= 26 учебных часов).

Учебные программы естественных, точных и технических наук на английском языке прежде были, как и на эстонском, бесплатные.