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Департамент соцстрахования просит сохранить и предъявить старые трудовые книжки

Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:31
Рубрика: Эстония

Департамент социального страхования рекомендует людям, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки в департамент для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде.

Данные о работе будут внесены в компьютеры, и в будущем необходимая информация будет сразу доступна в электронном виде. Срок для представления трудовых книжек не устанавливается. Трудовую книжку может принести сам работник или работодатель, который не смог передать работнику трудовую книжку после окончания трудовых отношений.

Глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник напомнила, что работодатели больше не обязаны вести трудовые книжки. "Это создало ошибочное впечатление, словно трудовые книжки больше вообще не нужны. В сегодняшних трудовых книжках работников есть очень важная информация о стаже, заработанном до 1999 года и дающем право на пенсию", - пояснила она.

По словам Кюмник, с 1999 года необходимые для пенсии данные рассчитываются по уплачиваемому социальному налогу, и эти данные есть в электронном виде. "Но данных о работе до 1 января 1999 года в регистрах нет, и люди должны по-прежнему их подтверждать на основании документов", - добавила она.

"Просим обязательно сохранять свои трудовые книжки, трудовые договоры и прочие подтверждающие работу документы и принести их в департамент. Это касается именно тех людей, которые работали до 1999 года, и которым департамент еще не платит пенсию", - сказала Кюмник, добавив, что уже получающих пенсию это обращение не затрагивает.

Трудовую книжку можно отправить по почте (Endla 8, Tallinn, 15092) или самостоятельно принести в любой отдел обслуживания департамента в Эстонии.

Андрей Крашевский
Редактор

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