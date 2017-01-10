CERT предупреждает об опасности ответов на фишинговые письма
Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT) Государственного департамента инфосистем Эстонии предупреждает об опасности ответов на фишинговые письма.
Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.
Мошенники достигают своей цели, массово рассылая электронные письма от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.
В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом.
После того, как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.
Специалисты CERT подчеркивают, что оказавшись на поддельной странице, пользователь не должен вводить запрашиваемые у него данные. Если это все же произошло, пользователю следует незамедлительно поменять свои пароли.
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