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CERT предупреждает об опасности ответов на фишинговые письма

Интернет-мошенники активизировались. Фото: Scanpix
Cегодня 18:04
Источник: BNS
Рубрика: rus.err.ee

Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT) Государственного департамента инфосистем Эстонии предупреждает об опасности ответов на фишинговые письма.

Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

Мошенники достигают своей цели, массово рассылая электронные письма от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.

В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом.

После того, как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.

Специалисты CERT подчеркивают, что оказавшись на поддельной странице, пользователь не должен вводить запрашиваемые у него данные. Если это все же произошло, пользователю следует незамедлительно поменять свои пароли.

Надежда Берсенёва
Редактор

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