Фестиваль мнений инициировал сбор идей к акции 2017 года

Фестиваль мнений в Пайде

Сегодня в Эстонии начинается сбор идей для очередного Фестиваля мнений, который по традиции состоится в августе в сердце Эстонии, городе Пайде.

Каждая организация или частное лицо может до 31 января предложить тему, которая, по его мнению, является важной, и достойна обсуждения в широком или узком кругу в ходе мероприятия.

Организаторы подчеркивают, что обмен мнениями может проходить как на эстонском, так и на русском, английском, а также на нескольких языках одновременно. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Очередной "Фестиваль мнений" состоится 11 и 12 августа 2017 года.