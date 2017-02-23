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Путин заявил о провокациях и попытках НАТО втянуть Россию в конфронтацию

Владимир Путин. Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 19:41
Рубрика: За рубежом

Президент России Владимир Путин считает, что своими действиями НАТО провоцирует РФ и пытается втянуть ее в конфронтацию.

Об этом Путин заявил на коллегии ФСБ в четверг, 16 февраля, сообщило ТАСС.

Глава государства напомнил, что "сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО". "С этой целью проводится дальнейшее расширение блока - собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в него (в альянс) ведущих государств", - отметил Путин.

"Нас то и дело, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию", - заявил он.

Президент также добавил, что "не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России".

Андрей Крашевский
Редактор

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