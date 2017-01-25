logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Иракские войска практически освободили от ИГ восточную часть Мосула

В одном из районов Мосула 18.01.2017. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 21:53
Рубрика: За рубежом

Элитные подразделения иракской армии вытеснили боевиков террористической организации "Исламское государство" из восточной части города Мосул, установив практически полный контроль над районами города к востоку от реки Тигр.

Об этом в среду, 18 января, сообщило агентство Reuters.

Тем не менее, согласно официальному заявлению иракской армии, регулярные войска продолжают сражаться с боевиками на северо-востоке Мосула, где сохраняются очаги сопротивления.

Теперь иракской армии предстоит операция по освобождению западной части города, которая пока полностью контролируется ИГ. Ранее армейские источники заявляли, что освобождение более густонаселенных районов на западном берегу реки Тигр может создать дополнительные трудности.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что победа близка.

Операция по освобождению Мосула — крупнейшего города в северной части Ирака, захваченного ИГ летом 2014 года, началась в октябре прошлого года. В ней принимают участие регулярные иракские войска, а также шиитское и курдское ополчение общей численностью около 100 000 человек. Им оказывают поддержку боевая авиация и военные советники возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В текущем году закончится срок действия ID-карт у 200 000 граждан Эстонии
 foto
Технического директора Северо-Эстонской региональной больницы задержали по подозрению в коррупции
 foto
Минобраз профинансирует ремонт Йыгеваской основной школы

Зарубежные новости

foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России
 foto
Тереза Мэй: Великобритания покинет единый рынок ЕС