Иракские войска практически освободили от ИГ восточную часть Мосула

В одном из районов Мосула 18.01.2017. Фото: Reuters/Scanpix

Элитные подразделения иракской армии вытеснили боевиков террористической организации "Исламское государство" из восточной части города Мосул, установив практически полный контроль над районами города к востоку от реки Тигр.

Об этом в среду, 18 января, сообщило агентство Reuters.

Тем не менее, согласно официальному заявлению иракской армии, регулярные войска продолжают сражаться с боевиками на северо-востоке Мосула, где сохраняются очаги сопротивления.

Теперь иракской армии предстоит операция по освобождению западной части города, которая пока полностью контролируется ИГ. Ранее армейские источники заявляли, что освобождение более густонаселенных районов на западном берегу реки Тигр может создать дополнительные трудности.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что победа близка.

Операция по освобождению Мосула — крупнейшего города в северной части Ирака, захваченного ИГ летом 2014 года, началась в октябре прошлого года. В ней принимают участие регулярные иракские войска, а также шиитское и курдское ополчение общей численностью около 100 000 человек. Им оказывают поддержку боевая авиация и военные советники возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ.