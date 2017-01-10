Cамая дорогая страна еврозоны - Финляндия

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За место самой дорогой страны с Финляндией в последние годы "боролись" Ирландия и Люксембург.

Финляндия – самая дорогая страна еврозоны, например, если сравнивать цены на одежду, услуги и продукты питания. Об этом свидетельствуют данные за декабрь статистической службы Европейского Союза Eurostat, передает YLE.

За последние десять лет цены на продукты питания в Финляндии росли быстрее среднеевропейских показателей.

Например, если европейский потребитель покупает обувь за 100 евро, то финн за этот же товар платит 121 евро.

Иными словами: чтобы иметь одинаковую покупательную способность, финны должны получать на 20% выше зарплату, чем в среднем по Европейскому cоюзу.