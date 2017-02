СМИ: разговор Трампа с премьер-министром Австралии получился напряженным

Телефонный разговор Трампа и премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла в субботу якобы прошел в крайне недоброжелательном ключе и продолжался лишь 25 минут вместо запланированного часа. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила газета Washington Post, передает ТАСС.

Во время беседы премьер Австралии, в частности, напомнил новому хозяину Белого дома о заключенном при его предшественнике Бараке Обаме соглашении, в соответствии с которым США обязались принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и в островном государстве Науру. Большинство этих беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока.

По версии издания, Трамп подверг жесткой критике эти договоренности. Глава государства якобы назвал это "худшей сделкой в истории" и обвинил Австралию в попытке экспортировать в США "следующих исполнителей теракта в Бостоне".

Позднее Тернбулл сообщил журналистам, что Дональд Трамп согласился выполнять это обязательство. Также же обещание дал посол США в Австралии и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщило агентство Reuters.

В среду Трамп пообещал разобраться с соглашением между прошлой администрацией Барака Обамы с австралийским правительством насчет размещения в США беженцев.

"Вы в это верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой!", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!