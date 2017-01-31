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Россия, Иран и Турция будут совместно обеспечивать режим прекращения огня в Сирии (1)

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов (в центре) зачитывает итоговое коммюнике. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 15:34
Рубрика: За рубежом

На переговорах в Астане было достигнуто соглашение, согласно которому Москва, Анкара и Тегеран будут совместно обеспечивать режим прекращения огня между сирийским правительством и оппозицией, установленный в конце декабря прошлого года.

Об этом говорится в совместном заявлении трех государств по итогам переговоров по сирийскому урегулированию в казахстанской столице Астане, сообщили ТАСС, Reuters и Би-би-си.

Документ зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В коммюнике отмечается, что Москва, Тегеран и Анкара привержены принципам суверенитета и территориальной целостности Сирии. Они считают, что военного решения конфликта в арабской стране не существует и он может быть урегулирован только в ходе политического процесса на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254.

Россия, Иран и Турция подтвердили готовность совместно бороться с терроризмом в Сирии, назвали Астану эффективной площадкой для переговоров и выразили поддержку желанию вооруженных группировок принять участие в следующем раунде переговоров в Женеве, намеченном на 8 февраля.

Также заявлено о создании совместного трехстороннего механизма для обеспечения перемирия. "Россия, Иран и Турция решили создать трехсторонний механизм для мониторинга полного соблюдения режима перемирия, предотвращения провокаций, - отмечается в заявлении. - Решено совместно бороться с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой"". Необходимо также, чтобы "вооруженная оппозиция отделилась от террористов", подчеркивается в документе.

Cирийская оппозиция и Дамаск документ не подписали. Ранее представитель оппозиции заявлял, что никакие соглашения подписываться не будут, и высказывал возражения против участия Ирана в обеспечении перемирия. Также заявлялось о намерении требовать от Дамаска снятия блокады с удерживаемых оппозицией районов, освобождения политзаключенных и доставки гуманитарной помощи.

Представитель сирийского правительства со своей стороны обвинял оппозицию в нарушениях перемирия и сотрудничестве с джихадисткой группировкой "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывш. "Джебхат ан-Нусра"), на которую не распространяется перемирие, как и на террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).

Переговоры в Астане проводились по инициативе России, Турции и Ирана, выступающими странами-гарантами заключенного в конце декабря прошлого года перемирия. Они стали первыми переговорами между сирийским правительством и оппозицией, на которых оппозиция была представлена исключительно вооруженными группировками.

Началу переговоров предшествовали продолжительные консультации, которые проводились в Анкаре российской, турецкой и иранской делегациями. В переговорах не участвовали представители западных стран. Россия и Турция вопреки возражениям Ирана направили новой американской администрации приглашение на переговоры, но Вашингтон от него отказался. Тем не менее, американский посол в Казахстане присутствовал на переговорах в качестве наблюдателя.

Между тем ООН на конференции в Хельсинки призвала выделить дополнительные 4,6 млрд долларов на помощь сирийским беженцам.

Турция заявила, что не намерена передавать под контроль сирийского правительства город Эль-Баб на севере Сирии после его очистки от боевиков ИГ в рамках операции "Щит Евфрата".

В районе Вади-Барада под Дамаском продолжаются столкновения между оппозицией и сирийской армией, которая уже несколько недель пытается взять под свой контроль крупные источники питьевой воды для снабжения сирийской столицы.

Боевики "Джебхат Фатх аш-Шам" напали на отряды Сирийской свободной армии, участвующей в переговорах в Астане, и вытеснили их с ряда позиций на северо-западе Сирии. По мнению дипломатов, этот шаг мог быть направлен на ослабление переговорных позиций сирийской оппозиции.

В ходе сирийского конфликта, продолжающего с 2011 года, более 300 000 человек погибли и около 11 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Андрей Крашевский
Редактор

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