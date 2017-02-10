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Неформальный саммит ЕС с участием Ратаса обсудит миграцию и будущее ЕС

Флаг ЕС. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:05
Рубрика: За рубежом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на неформальном саммите ЕС на Мальте обсудит с главами государств и правительств ЕС миграционный кризис в Средиземном море и будущее Европейского союза.

Саммит будет состоять из двух частей, сообщила в пятницу, 3 февраля, пресс-служба правительства Эстонии.

Утром лидеры 28 стран-членов обсудят возможности для закрытия миграционного маршрута через Средиземное море, сделав упор на ситуации в Ливии.

На второй рабочей сессии, которая состоится без участия Великобритании, будет обсуждена подготовка к празднованию 60-й годовщины заключения Римского договора, положившего начало европейского интеграции, которое состоится 25 марта 2017 года.

Также будет продолжено обсуждение будущего Европейского союза, которое было начато на аналогичной встрече в Братиславе.

На саммите планируется выразить поддержку правительству национального единства Ливии, а также международным организациям, занимающимся проблемами миграции в Ливии, сообщили радионовости ERR.

По данным Международной организации по миграции, с начала этого года в ЕС через Средиземное море прибыли 7000 мигрантов, что в несколько раз меньше, чем в прошлом году. В 2016 году через Средиземное море в Европу в общей сложности прибыли свыше 360 тыс. мигрантов и беженцев, около половины из них прибыли в ЕС через Ливию. Более 5000 беженцев утонули в пути.

Андрей Крашевский
Редактор

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