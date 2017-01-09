В Дании арестована дочь подруги президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Фото: Reuters/Scanpix

Чон Ю Ра, спортсменка-наездница, тренировавшаяся в Германии, была арестована в датском городе Ольборг за незаконное пребывание, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Источник в спецпрокуратуре в Сеуле сообщил, что правоохранительные органы Южной Кореи будут работать с европейскими властями по вопросу выдачи Чон Ю Ра. Они рассчитывают, что вопрос решится в течение одной-двух недель.

Чон Ю Ра на родине подозревается в совершении ряда преступлений. Южнокорейские власти направили запрос в немецкую прокуратуру о ее местонахождении и финансовых активах.

Причиной политического кризиса в Южной Корее стала гадалка Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.

Парламент республики 9 декабря проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. Это решение еще должен в течение 180-дневного срока утвердить или отвергнуть Конституционный суд.

Чхве Сун Силь взяли под стражу, также задержан председатель Национального пенсионного фонда Мун Кен Пхе.