ОБСЕ продолжает фиксировать обстрелы в Авдеевке на востоке Украины

Авдеевка несколько дней подвергается обстрелам. Фото: AFP/Scanpix

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали нарушение режима прекращения огня в городе Авдеевка на востоке страны.

В городе, находящемся поблизости от линии соприкосновения украинской армии и сепаратистов на востоке страны, приостановлены ремонтные работы на линиях электропередач, поврежденных из-за стрельбы, сообщила в субботу, 4 февраля, "Актуальная камера".

Ожесточенные боевые действия возле промзоны в Авдеевке начались в ночь на воскресенье на прошлой неделе и с тех пор почти не прекращались.

Украина обвиняет власти так называемой Донецкой народной республики в массированном обстреле города. Вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, винят в обстрелах украинских военных.

В Авдеевке сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям развернули полевые кухни и пункты обогрева для жителей города. Сам город оказался на грани гуманитарной катастрофы в отсутствие электричества, стабильного водоснабжения и тепла при сильных морозах.