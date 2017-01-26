СМИ: напавший на клуб в Стамбуле выбрал это место случайно

Цветы у ночного клуба в Стамбуле. Фото: AFP/Scanpix

Выходец из Узбекистана, которого подозревают в убийстве 39 человек в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, рассказал на допросе, запись которого получила газета Hurriyet, что выбор места для атаки был случайным.

На допросе Абдулкадир Машарипов сообщил, что он получал указания из сирийского города Ракка, который считается главным оплотом группировки "Исламское государство", передает Би-Би-Си.

"Я пришел на площадь Таксим, но меры безопасности были очень высокими, и провести нападение там было невозможно. Я получил инструкции искать другое место. Ночной клуб Reina показался мне подходящим для этого, там не было усиленной охраны", – цитирует издание показания Машарипова.

При этом газета не уточняет, каким образом ей удалось получить фрагменты допроса подозреваемого. Би-би-си не удалось получить независимого подтверждения этой информации.

О задержании Машарипова стало известно 17 января. В тот же день в турецких СМИ также появилась фотография мужчины в футболке со следами крови и синяками на лице.

Губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что Машарипов приехал в Турцию нелегально в январе 2016 года. По словам губернатора, Машарипов хорошо образован, прошел "тщательную подготовку" в Афганистане и Пакистане и имел связи с "Исламским государством" внутри Сирии.

Трагедия произошла вскоре после полуночи в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина прибыл в клуб Reina на такси и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди 39 погибших было много иностранцев. Десятки человек получили ранения.