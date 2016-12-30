В Латвии с нового года вводятся ограничения на сделки с наличными

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В целях борьбы с отмыванием денег и незаконными сделками Латвия с 2017 года вводит ограничение для физических лиц на сделки с наличными деньгами. Разрешенная сумма сделки не должна будет превышать 7200 евро, сообщил налоговый департамент страны.

Ограничение распространяется только на сделки с наличными деньгами, на переводы оно не действует, передает новостной портал ERR.

С 1 января 2017 года физические лица, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, не смогут совершать денежные операции наличными на сумму более 7200 евро, говорится в утвержденном в сентябре постановлении правительства.

Кроме того, физические лица не могут совершать сделки наличными и с юридическими лицами, если сумма сделки превышает 7200 евро.