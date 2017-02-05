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Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

По данным министерства внутренней безопасности США, запрет уже коснулся более 100 человек. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:48
Рубрика: За рубежом

Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на указ президента Дональда Трампа.

Таким образом судья Энн Доннелли удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). По данным союза, решение затронет до 200 человек, находящихся в транзитных зонах аэропортов США, передает в воскресенье, 29 января, Би-би-си.

Согласно принятому в пятницу указу, США прекратили прием сирийских беженцев и заморозили на 120 дней программу приема беженцев из других стран, чтобы не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

Из распоряжения Трампа следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.

После этого юристы ACLU подали петицию от лица выходцев из этих стран, задержанных в американских аэропортах. По данным министерства внутренней безопасности США, запрет уже коснулся более 100 человек.

Сергей Михайлов
Редактор

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