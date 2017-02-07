Несколько номинантов премии "Оскар" не смогут приехать в США из-за иммиграционных ограничений

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В связи с решением президента США Дональда Трампа временно запретить въезд в страну для граждан семи стран Ближнего Востока и Африки, несколько номинантов премии "Оскар" американской киноакадемии могут не попасть на церемонию награждения.

В частности, на вручение "Оскаров" не сможет приехать иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм "Коммивояжер" также номинирован на престижную кинопремию, сообщила во вторник, 31 января, "Актуальная камера".

Более того, Фархади заявил, что не явится в Голливуд, даже если американские власти сделают для него исключение.

Предполагается, что на этом список невъездных деятелей культуры не закончится. Временный запрет на въезд в США был введен в прошлую пятницу для граждан семи стран Африки и Ближнего Востока. Администрация Белого дома объяснила это решение соображениями национальной безопасности, т. к. в этих странах сохраняется высокая террористическая угроза.

В течение нескольких месяцев американские ведомства должны пересмотреть процедуры проверки граждан этих стран перед выдачей разрешения на въезд в США, после чего временный запрет может быть снят.

89-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля 2017 года в голливудском театре "Долби" в Лос-Анжелесе. Номинанты были объявлены 24 января 2017 года.