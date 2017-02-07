logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Несколько номинантов премии "Оскар" не смогут приехать в США из-за иммиграционных ограничений

Иллюстративное фото. Scanpix/Reuters
Cегодня 18:15
Рубрика: За рубежом

В связи с решением президента США Дональда Трампа временно запретить въезд в страну для граждан семи стран Ближнего Востока и Африки, несколько номинантов премии "Оскар" американской киноакадемии могут не попасть на церемонию награждения.

В частности, на вручение "Оскаров" не сможет приехать иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм "Коммивояжер" также номинирован на престижную кинопремию, сообщила во вторник, 31 января, "Актуальная камера".

Более того, Фархади заявил, что не явится в Голливуд, даже если американские власти сделают для него исключение.

Предполагается, что на этом список невъездных деятелей культуры не закончится. Временный запрет на въезд в США был введен в прошлую пятницу для граждан семи стран Африки и Ближнего Востока. Администрация Белого дома объяснила это решение соображениями национальной безопасности, т. к. в этих странах сохраняется высокая террористическая угроза.

В течение нескольких месяцев американские ведомства должны пересмотреть процедуры проверки граждан этих стран перед выдачей разрешения на въезд в США, после чего временный запрет может быть снят.

89-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля 2017 года в голливудском театре "Долби" в Лос-Анжелесе. Номинанты были объявлены 24 января 2017 года.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 31.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Артемий Троицкий заступился за русскую школу Эстонии
 foto
Эпидемия гриппа на подъеме: в аптеках закончились необходимые для борьбы с болезнью лекарства  
 foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию
 foto
Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным