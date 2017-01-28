ФОТО и ВИДЕО: Дональд и Мелания Трамп станцевали на инаугурационном балу под песню Синатры "Я сделал по-своему"

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания вечером 20 января по традиции исполнили танец на торжественном балу в честь инаугурации нового главы государства.

"Ну, что ж, мы это сделали, - подчеркнул президент под шум оваций. - Мы начали этот путь. И они говорили нам и мне, что у нас нет шансов, но мы знали, что победим, и мы победили. Сегодня у нас великий день", - цитирует Трампа агентство ТАСС.

Трамп поблагодарил всех своих сторонников за поддержку, высказав особую признательность супруге Меланье. "Мы сделали кое-что особенное, и этот день очень особенный", - заметил он. "Вы увидите, что многое случится в течение следующих нескольких недель. Вы будете очень счастливы", - пообещал хозяин Белого дома, повторив свой слоган "Сделаем Америку снова великой".

После слов Трампа в зале зазвучала музыка: заиграла песня легендарного американского актера и певца Фрэнка Синатры "Я сделал по-своему" (My Way), и чета Трамп открыла свой первый бал в роли хозяев Белого дома. Первая леди сменила свой дневной голубой наряд от Ральфа Лорена на светло-кремовое платье с оголенными плечами, которое разрабатывала вместе с дизайнером Эрве Пьером.

Многие эксперты уже отметили хороший вкус и высокий стиль нарядов Меланьи Трамп, при том, что после победы на президентских выборах ее супруга дизайнеры Софи Тиллет и Том Форд, ранее предоставлявшие свои композиции для Мишель Обамы, заявили, что не будут работать с женой миллиардера.

Спустя какое-то время к танцующим президенту и первой леди присоединились вице-президент Майкл Пенс со своей супругой Карен. Следом на сцену вышли дети Дональда Трампа: его дочь Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером, сыновья Дональд-младший и Эрик с женами.

Всего в день инаугурации у Трампа запланированы три бала, два из них проходят в крупнейшем центре для выставок и конференций Вашингтона, а третий, посвященный вооруженным силами страны, состоится в Национальном строительном музее.