МВД Франции: в 2016 году в стране предотвратили 17 терактов

Военный патруль на рождественском базаре в Страсбурге. фото: SIPA/Scanpix

"Все наши силы безопасности полностью мобилизованы для борьбы с терроризмом", - подчеркнул он. После нападения на рождественском базаре в Берлине 19 декабря усилен контроль на границах с Германией, Люксембургом и Швейцарией, уточняет агентство dpa. Речь идет, в частности, о безопасности на железнодорожном транспорте, передает dw.com.

Между тем, по сообщению ряда СМИ, тунисец Анис Амри, считающийся главным подозреваемым в совершении теракта в германской столице, мог проникнуть в Италию именно через территорию Франции. Его маршрут, возможно, пролегал из французского Шамбери через итальянский Турин и далее в Милан. При этом вероятный преступник мог воспользоваться железнодорожным сообщением. Глава МВД Франции эту информацию не подтвердил, сославшись на то, что расследование еще не завершено.