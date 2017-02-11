Фото: AFP/Scanpix

Федеральный суд в пятницу приостановил на всей территории страны выполнение указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в Америку для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, а также на прием беженцев из Сирии.

Принимая запретительное постановление, федеральный судья города Сиэттл Джеймс Робарт прямо указал, что его решение применяется на всей территории страны, хотя другие судьи ранее принимали аналогичные решения только в отношении конкретных лиц, сообщило в субботу, 4 февраля, агентство Reuters.

По мнению Робарта, указ нанес значительный вред университетам в штате Вашингтон, а Белый дом необоснованно ссылается на опасность терактов как на основание для запрета. Судья отметил, что выходцы из семи стран, на которые распространен запрет, пока не совершали терактов на территории США, и для конституционности президентского указа он должен быть "основан на фактах, а не вымыслах".

В то же время несколько других федеральных судов либо выразили скептицизм по поводу утверждений истцов о том, что президентский указ является религиозной дискриминацией, либо потребовали дополнительную информацию для вынесения решения.

Белый дом позднее заявил, что как можно быстрее подаст апелляцию на решение суда. Тем не менее, уже через несколько часов после судебного решения пограничная служба сообщила авиакомпаниям, что они могут принимать на борт пассажиров, в отношении которых был ранее принят запрет.

Решение суда в Сиэттле приветствовали различные группы, организующие протесты против запрета иммиграции, власти некоторые штатов, подавших аналогичные иски, ряд крупных технологических компаний, а также политики Демократической партии в Конгрессе США. Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер назвал это решение "победой для Конституции".

Администрация Белого дома обосновала соображениями национальной безопасности подписанный 27 января указ на временный запрет иммиграции из семи стран — Ирана, Ирака, Ливии, Йемена, Сирии, Судана и Сомали, но оппоненты назвали его неконституционным и нацеленным на мусульман. После принятия указа во многих аэропортах прошли массовые митинги и демонстрации, а сами указы и действия Белого дома при их практической реализации подвергались жесткой критике.

Решение Трампа также осудили лидеры многих западных стран, в том числе Германии и Канады.

Действующий министр юстиции отказалась выполнять распоряжение президента и была уволена с занимаемой должности.

Проведенный на этой неделе опрос агентства Reuters показал, что запрет на иммиграцию поддерживает большинство населения США: 49% высказались в поддержку действий Дональда Трампа, а 41% - против.

Ранее полную поддержку действиям Трампа по установлению надежного контроля над границами также выразили профсоюзы пограничников и сотрудников иммиграционной службы. По их мнению, такие действия позволят спасти тысячи жизней и сэкономить миллиарды долларов, а после принятия указов моральное состояние в этих государственных службах резко улучшилось.