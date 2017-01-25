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Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию в Сирии

Фронтовые бомбардировщики Су-24. Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 17:44
Рубрика: За рубежом

Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ) в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.

Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщило в среду, 18 января, агентство ТАСС.

По его словам, операция согласована с правительством Сирии. К ней привлекаются девять ударных самолетов ВКС России и восемь самолетов ВВС Турции. "Всего поражается 36 объектов", - сказал Рудской.

По его словам, все объекты, по которым наносятся авиаудары, были заранее согласованы по линии Генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран. "В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки", - уточнил Рудской.

Ранее турецкие СМИ неоднократно сообщали, что российская авиация наносит авиаудары в Эль-Бабе в поддержку турецкой операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, но официальных подтверждений такого сотрудничества из России не поступало. Руководство Турции также выражало недовольство тем, что авиация возглавляемой США коалиции для борьбы с ИГ не оказывает Турции достаточной поддержки в Сирии.

Андрей Крашевский
Редактор

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