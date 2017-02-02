Опрос: новый лидер немецких соцдемов Шульц сравнялся по популярности с Меркель

Мартин Шульц и Ангела Меркель. Фото: Reuters/Scanpix

За восемь месяцев до парламентских выборов в Германии уровень поддержки нового лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца сравнялся с рейтингом канцлера ФРГ Ангелы Меркель, возглавляющей партию Христианский демократический союз (ХДС/ХСС).

Такие данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенного социологической службой Infratest dimap по заказу телеканала ARD, сообщило в четверг, 26 января, агентство Reuters.

Как Шульца, так и Меркель готовы поддержать 41% избирателей. По сравнению с последним опросом, популярность Меркель упала на 2%, а Шульца — выросла на 5%.

Бывший спикер Европарламента Мартин Шульц был выдвинут в председатели СДПГ и кандидаты в канцлеры на предстоящих выборах в Бундестаг во вторник. Предыдущий лидер социал-демократов Зигмар Габриэль снял свою кандидатуру. Официальное утверждение Шульца в новой должности состоится в воскресенье.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года. В настоящее время в Германии действует коалиционное правительство, состоящее из ХДС/ХСС и СДПГ.